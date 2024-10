Meteo Maddaloni, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e cieli coperti, mentre nella mattina il sole dominerà il panorama. Il pomeriggio porterà qualche nuvola in più, ma senza particolari variazioni climatiche. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle della notte, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Maddaloni registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 17°C e un’umidità attorno all’79%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,6 km/h da Nord Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà coperto fino all’01:00, per poi tornare a nubi sparse fino all’05:00. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 17°C, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,8°C intorno alle 08:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno prevalentemente da Est-Nord Est. A partire dalle 09:00, le temperature continueranno a salire, toccando i 21,3°C e mantenendo un’umidità in calo, attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, ma senza portare precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 2,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Domani, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare leggere variazioni, ma senza particolari preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 79 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 4.8 NE max 5.1 Grecale 80 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 4.6 NE max 5.7 Grecale 78 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 0.8 SSO max 3.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 7.3 OSO max 5.8 Libeccio 45 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 10.7 OSO max 7.8 Libeccio 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 6 O max 7.5 Ponente 63 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 2.2 ONO max 2.8 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

