Meteo Maddaloni, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,3°C e 24,9°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà su valori relativamente alti, intorno al 69% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 92%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 79%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche leggere.

Nella mattina, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature in aumento fino a 24,8°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,4 km/h, mentre l’umidità scenderà al 51%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 21,7°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 8 km/h, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 4%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si attesterà attorno al 76%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni di meteo più soleggiate, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 2 NNO max 2.4 Maestrale 79 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 2.4 N max 2.5 Tramontana 81 % 1024 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 3.3 NE max 3.6 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° Assenti 1.8 O max 1.6 Ponente 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° prob. 1 % 7.4 OSO max 6.2 Libeccio 51 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° prob. 1 % 8.6 O max 6.2 Ponente 56 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 13 % 5.3 ONO max 6.3 Maestrale 69 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 13 % 2.3 NO max 3 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

