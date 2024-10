Meteo Maddaloni, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa tra il 51% e il 93%. Le temperature scenderanno da 17,6°C a 16,7°C. La mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,3°C. Nel pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa tra il 54% e il 75% e temperature attorno ai 24°C. La sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura di 19°C. Martedì, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno i 24,6°C. Mercoledì e Giovedì, condizioni simili con cieli sereni e temperature stabili intorno ai 24°C.

Lunedì 28 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 51% al 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 16,7°C alle 5:00. La temperatura percepita sarà simile, oscillando tra 17,3°C e 16,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 4,4 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68% e 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 17°C alle 6:00 fino a raggiungere i 24,3°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, con valori che si muoveranno tra 16,5°C e 24,1°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,4 km/h e 5,8 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, passando dal 67% al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 54% e il 75%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una temperatura percepita che varierà tra 23,7°C e 24,5°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 1,5 km/h e 8 km/h, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 55%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto e la temperatura si abbasserà fino a 19°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 2,5 km/h e 5,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 41% al 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 17,1°C alle 5:00. La temperatura percepita sarà simile, oscillando tra 18,1°C e 16,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 5,4 km/h e 5,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71% e 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 17,8°C alle 2:00 fino a raggiungere i 24,6°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, con valori che si muoveranno tra 17,6°C e 24,2°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,9 km/h e 5,5 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, passando dal 76% al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 39% e il 87%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una temperatura percepita che varierà tra 23,3°C e 24,3°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 6,5 km/h e 8,9 km/h, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 62%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto e la temperatura si abbasserà fino a 18,5°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 2,2 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Durante la notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 49% al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 17°C alle 5:00. La temperatura percepita sarà simile, oscillando tra 17,8°C e 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 4,1 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66% e 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 17,7°C alle 2:00 fino a raggiungere i 24,2°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, con valori che si muoveranno tra 17,3°C e 23,7°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 5,4 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, passando dal 67% al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà al 2%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una temperatura percepita che varierà tra 23°C e 23,9°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 5,4 km/h e 7,1 km/h, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 58%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si abbasserà fino a 18,2°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 4,1 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Giovedì 31 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 16,4°C alle 5:00. La temperatura percepita sarà simile, oscillando tra 17,5°C e 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 6,3 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69% e 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 17,5°C alle 1:00 fino a raggiungere i 19,2°C intorno alle 8:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, con valori che si muoveranno tra 17,2°C e 18,6°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 6,3 km/h e 7,5 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, passando dal 71% al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà al 0%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una temperatura percepita che varierà tra 23,7°C e 24,1°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 6,3 km/h e 7,1 km/h, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 43% e il 58%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si abbasserà fino a 18,2°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 4,1 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Maddaloni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con venti leggeri e umidità moderata. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere di momenti all’aria aperta, tenendo presente che le temperature notturne potrebbero risultare fresche.

