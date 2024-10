Meteo Magenta, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili a Magenta. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14,0°C e i 16,7°C. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che toccheranno i 18,2°C. La sera porterà un cielo sereno, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Magenta avrà un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 14,7°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 1,5 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,7°C a mezzogiorno. Il vento si farà più presente, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 4,6 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 77%.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 74%. Le temperature toccheranno il picco di 18,2°C alle ore 14:00. Il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque attorno al 72%.

Infine, la sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 15,1°C. La velocità del vento sarà minima, attorno ai 1,6 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’89%. Questo clima sereno favorirà una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano un inizio di settimana con condizioni variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto, specialmente nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più miti e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.7° perc. +14.5° Assenti 1.5 NO max 2.6 Maestrale 90 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 2.7 NE max 3 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 3.9 ENE max 6.3 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° Assenti 3.7 NE max 4.9 Grecale 80 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 2.9 SSE max 3.1 Scirocco 77 % 1020 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.8 SSO max 5.3 Libeccio 74 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.5 SO max 5.7 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 1.6 ONO max 2.3 Maestrale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:35

