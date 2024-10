Meteo Magenta, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Magenta di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime attese intorno ai 17,7°C e minime che scenderanno fino a 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,3 km/h e i 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 36%, con una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, le nuvole aumenteranno e, già dalla mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 62% e il 80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con un’intensità che varierà da 0,21 mm a 0,58 mm. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 14,1°C. La pioggia continuerà a cadere anche nella sera, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si consiglia di tenere a mente queste informazioni per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 4 N max 5.4 Tramontana 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 3.1 NNE max 4.3 Grecale 78 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 4 NNE max 5.7 Grecale 78 % 1015 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 4.3 ENE max 5.8 Grecale 69 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17° Assenti 4.2 E max 6.2 Levante 59 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 14 % 5 SSE max 6.7 Scirocco 80 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.38 mm 1.3 NE max 3.4 Grecale 88 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.47 mm 4.9 NNE max 8.3 Grecale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.