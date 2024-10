Meteo Magenta, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Magenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 13°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 90%. I venti, per lo più deboli, si presenteranno da direzioni variabili, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 94%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a 13,5°C. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà alta. I venti si presenteranno con una velocità che varierà tra i 5 e i 9 km/h, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge che si verificheranno fino alle ore 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 95%. I venti, sebbene deboli, potrebbero raggiungere velocità di 10 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, passando a pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà ancora al 100%. L’umidità, sebbene alta, potrebbe iniziare a scendere leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, la giornata di Martedì 8 Ottobre si presenterà come una giornata piovosa e fresca, da affrontare con abbigliamento adeguato e ombrello a portata di mano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.36 mm 2 ENE max 4.3 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.19 mm 4.9 NE max 10.6 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.82 mm 9.7 NE max 26.4 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.2° perc. +13.1° 3.02 mm 9.3 NE max 28.5 Grecale 97 % 1008 hPa 12 forte pioggia +13.4° perc. +13.4° 8.94 mm 7.2 NNE max 15.2 Grecale 99 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +13.7° perc. +13.7° 0.15 mm 3.6 ENE max 15 Grecale 96 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.14 mm 1.7 SSE max 10.4 Scirocco 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 59 % 1.5 NNE max 11.3 Grecale 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:46

