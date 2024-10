Meteo Magenta, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Magenta di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 13,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’86%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,6°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 13,6°C. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le 07:00. Le temperature si manterranno tra i 12,4°C e i 13,1°C, con un’umidità che si aggirerà attorno all’83-87%. La mattina continuerà con cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 61% e il 75%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 7,5 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’80%. Anche in questo caso, il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un possibile miglioramento per i giorni successivi, con un aumento della probabilità di schiarite e una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.7 NE max 5.7 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° Assenti 4.6 NNE max 6.1 Grecale 86 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 4.4 NNE max 6 Grecale 83 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 1.6 ENE max 2.7 Grecale 69 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 5 % 5.3 SE max 6.4 Scirocco 62 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 20 % 7.5 SSE max 7.2 Scirocco 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 18 % 4.6 SSO max 7.1 Libeccio 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.4 O max 2.5 Ponente 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.