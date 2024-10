Meteo Magenta, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Magenta si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 14-16°C, con una sensazione di fresco accentuata dall’umidità elevata, che si attesterà intorno al 90%. I venti, prevalentemente da nord e nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 26,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 50%. Le condizioni di umidità elevata, che si attesteranno intorno al 92%, contribuiranno a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 13,9°C e i 16,5°C. Non si registreranno precipitazioni significative fino a metà mattina, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta. A partire dalle 11:00, si assisterà all’inizio di piogge leggere, con accumuli che aumenteranno nel corso della giornata.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, che si presenteranno sotto forma di pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 15°C. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 1,5 mm. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h.

Nella sera, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo un’intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con un’umidità che rimarrà elevata. Le precipitazioni si protrarranno fino a notte fonda, con accumuli totali che potrebbero superare i 5 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che si attesteranno tra i 13°C e i 17°C. Lunedì e Martedì potrebbero portare ulteriori schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° prob. 50 % 3.7 NNE max 4.2 Grecale 92 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 10 % 4.1 NO max 4.3 Maestrale 90 % 1016 hPa 6 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 4 N max 4.9 Tramontana 88 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 4 % 1 E max 2.6 Levante 75 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.7° perc. +15.5° 1.05 mm 1.7 E max 3.8 Levante 84 % 1018 hPa 15 pioggia moderata +14.9° perc. +14.8° 1.38 mm 11.7 NNO max 26.4 Maestrale 91 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.52 mm 7.2 NNO max 21.8 Maestrale 91 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.23 mm 3 NO max 3.9 Maestrale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:27

