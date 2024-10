Meteo Magenta, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,2°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, specialmente durante le ore di pioggia.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità al 79% e una leggera brezza proveniente da nord. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si raggiungeranno i 17,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi a 16,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le ore 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. A partire dalle 17:00, si assisterà all’arrivo di piogge leggere, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della serata. Le piogge saranno accompagnate da un’umidità crescente, che raggiungerà il 85%.

Nella sera, le piogge continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,36 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Sabato e Domenica potrebbero portare sole e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più gradevole rispetto a Venerdì. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 6.6 N max 13.7 Tramontana 79 % 1007 hPa 3 poche nuvole +11.3° perc. +10.5° Assenti 6.9 N max 10.4 Tramontana 77 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11° perc. +10.1° Assenti 5.9 NE max 7.4 Grecale 77 % 1011 hPa 9 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° Assenti 7.5 ENE max 12.3 Grecale 66 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 7.2 ESE max 9.1 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 1 % 6.3 SE max 8.1 Scirocco 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.21 mm 4.3 ENE max 4.6 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.3 mm 4.1 NE max 5.1 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:40

