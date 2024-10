Meteo Magenta, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, la pioggia sarà presente, accompagnata da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 15°C. La pioggia leggera potrebbe continuare a cadere, anche se con intensità variabile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 69%. La pressione atmosferica inizierà a salire, segnalando un possibile miglioramento nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le probabilità di pioggia diminuiranno. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 15,6°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. L’umidità rimarrà elevata, ma la pressione atmosferica continuerà a salire, suggerendo un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un pomeriggio meno grigio rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno intorno ai 12°C. Il vento si farà più leggero, e l’umidità inizierà a diminuire, creando un’atmosfera più gradevole. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, e la pressione atmosferica continuerà a salire, segnalando un possibile ritorno a condizioni più serene nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.26 mm 6.9 O max 18.1 Ponente 93 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.29 mm 2.2 NNO max 8.6 Maestrale 90 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.14 mm 5.5 E max 12.5 Levante 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 38 % 6.8 ESE max 7.4 Scirocco 77 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 31 % 9 SE max 7.9 Scirocco 67 % 1009 hPa 15 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 30 % 11.6 SE max 12 Scirocco 68 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 24 % 7.2 ESE max 12 Scirocco 81 % 1012 hPa 21 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 2.7 NE max 4.3 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:53

