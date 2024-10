Meteo Manfredonia, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con probabili piogge nella prima parte della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La situazione del vento sarà generalmente tranquilla, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che si aggirerà attorno al 17%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, ci si aspetta un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20,1°C entro le 11:00. Le precipitazioni saranno presenti con piogge leggere, con un’intensità che varierà da 0,15 mm a 0,21 mm. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 41%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 49%. Il vento sarà più leggero, con intensità che non supererà i 10,8 km/h. L’umidità rimarrà costante, attorno al 65%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno alle 20:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 8%. Il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che si attesteranno intorno ai 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata variabile, con piogge nella mattina e schiarite nel pomeriggio e sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 38 % 7.6 ONO max 11.5 Maestrale 86 % 1012 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 41 % 7.5 ONO max 11 Maestrale 88 % 1012 hPa 7 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 37 % 9.6 ONO max 13.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +19.7° perc. +19.5° 0.17 mm 9 ONO max 11.8 Maestrale 65 % 1014 hPa 13 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 16 % 10.8 NNE max 12.6 Grecale 65 % 1013 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.8 NE max 8.2 Grecale 69 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° prob. 3 % 2 SE max 7.3 Scirocco 77 % 1015 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.9° prob. 3 % 1.4 SSE max 4.6 Scirocco 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:24

