Meteo Manfredonia, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,6°C nelle ore centrali della giornata, mentre la minima si registrerà in serata, scendendo a circa 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% in serata, e il vento si presenterà con intensità leggera, prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 76%, e si registreranno venti leggeri provenienti da ovest-nord-ovest, con velocità di circa 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 87%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e la temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a condizioni di cielo coperto. La temperatura inizierà a scendere, attestandosi sui 21,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà l’88%, con venti leggeri da est, che si intensificheranno leggermente nel corso delle ore.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 18°C e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%. I venti continueranno a soffiare da ovest, con velocità che si attesteranno intorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera leggermente afosa. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° Assenti 3.9 ONO max 4.3 Maestrale 88 % 1027 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +18.1° Assenti 4.2 O max 5.7 Ponente 91 % 1027 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +19.3° Assenti 5.7 ONO max 8.1 Maestrale 86 % 1028 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 2.3 NO max 3.9 Maestrale 70 % 1028 hPa 13 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° Assenti 6.4 ENE max 6.7 Grecale 70 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 1.6 SE max 6.2 Scirocco 81 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 4.2 O max 7.4 Ponente 85 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +18.1° Assenti 5.4 NO max 8 Maestrale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:59

