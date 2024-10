Meteo Manfredonia, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una temperatura che si manterrà su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La mattina porterà un cielo coperto, con un picco di temperatura di 22,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature in ulteriore diminuzione, raggiungendo i 17,6°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Manfredonia saranno caratterizzate da poche nuvole e una temperatura di 17,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 17%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 18,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre l’umidità scenderà al 73%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una leggera brezza.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo nuvoloso con temperature che varieranno tra 21,8°C e 22,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 30% e il 60%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 55%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 17,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’84%, con umidità che si stabilizzerà attorno al 75%. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 7.3 ONO max 9.8 Maestrale 79 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 8.1 NO max 11.8 Maestrale 82 % 1016 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 7.5 NO max 11.7 Maestrale 73 % 1018 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 5.2 NNO max 6.7 Maestrale 51 % 1017 hPa 13 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 4.6 NE max 8.7 Grecale 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.6 E max 9.6 Levante 64 % 1017 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.7 O max 9.1 Ponente 70 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 6.2 OSO max 7.1 Libeccio 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:15

