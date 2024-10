Meteo Manfredonia, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature tra +17,4°C e +18,2°C, con umidità elevata tra il 75% e l’86%. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, con temperature che saliranno fino a +22,4°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature a +19°C e umidità all’81%. Martedì, il cielo sarà coperto con temperature tra +16,7°C e +21,6°C. Mercoledì, si prevede un cielo prevalentemente sereno e temperature attorno ai 20,8°C. Giovedì, il cielo sarà sereno con temperature di circa 20,1°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate e i venti saranno generalmente leggeri.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 62% al 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C e +18,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, con velocità di 4,9 km/h fino a 5,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 75% e l’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +22,4°C intorno alle 12:00, mentre la copertura nuvolosa toccherà il 99%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 2,6 km/h e i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi sui 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +19°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 10,4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’81%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che scenderanno fino a +17,2°C alle 23:00. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 7,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Durante la notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,7°C e +17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 7,6 km/h e 8,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 26% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a +21,6°C alle 12:00, con venti leggeri che si muoveranno a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno fino a +16,7°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 8,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1023 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C e +16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, con velocità di 8,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che saliranno fino a +20,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 20%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi sui 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 14%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 6,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà ancora poche nuvole con temperature che scenderanno fino a +16,4°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 9,1 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1022 hPa.

Giovedì 31 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,3°C e +16,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, con velocità di 8,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che saliranno fino a +19,2°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 25%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi sui 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà ancora poche nuvole con temperature che scenderanno fino a +16,5°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 8,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1022 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da una predominanza di nubi sparse e cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre le velocità del vento saranno generalmente leggere. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le loro giornate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.