Meteo Mantova, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro mezzogiorno, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente da Ovest.

Nel dettaglio, la notte si prevede tranquilla, con un cielo coperto e temperature che varieranno tra i 13,1°C e i 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 23,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’83% e il 92%, il che potrebbe rendere l’aria piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno progressivamente fino a toccare i 19,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 10-15 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo sempre coperto. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera diminuzione della velocità. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida ma non eccessivamente scomoda.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa a 87%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento con qualche schiarita, mentre dopodomani le condizioni potrebbero rimanere simili, con temperature in lieve calo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 10.1 O max 14 Ponente 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 10.5 O max 21.3 Ponente 90 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +13° Assenti 10 O max 21.5 Ponente 91 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 12.5 O max 18.8 Ponente 72 % 1018 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 14.8 O max 20.3 Ponente 62 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 10.4 O max 16.5 Ponente 69 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.5 ONO max 6.3 Maestrale 83 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 3.7 O max 4 Ponente 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:30

