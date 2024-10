Meteo Mantova, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 15,1°C a un massimo di 21,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Mantova avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 49%, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle 03:00. A partire dalle 04:00, si osserveranno poche nuvole, con temperature che si aggireranno attorno ai 14,8°C.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 20°C entro le 11:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,3°C alle 18:00. L’umidità si manterrà attorno al 60-70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%, e il vento si farà più debole, mantenendosi sotto i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì si prevede una situazione simile, con possibilità di schiarite e temperature che non scenderanno sotto i 15°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.3 E max 3.6 Levante 87 % 1028 hPa 3 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° prob. 1 % 3.6 E max 3.8 Levante 87 % 1027 hPa 6 poche nuvole +15.1° perc. +14.9° prob. 1 % 4.6 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 4.7 ENE max 7.2 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 6.2 ESE max 8.6 Scirocco 61 % 1028 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 4.6 SE max 5.1 Scirocco 70 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 3 % 3.5 SE max 4.2 Scirocco 76 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 1 % 2.3 SO max 2.6 Libeccio 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.