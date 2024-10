Meteo Mantova, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che toccheranno il 100% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni orientali, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 14°C e un’umidità elevata, pari al 91%. Le nubi sparse si alterneranno, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. La mattina inizierà con un cielo coperto, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà sopra il 75%, rendendo l’aria piuttosto umida. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2 e i 4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 69%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 88%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre nella categoria delle brezze leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Mantova

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 3 NNE max 3 Grecale 91 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.5° perc. +13.4° Assenti 2 NNE max 2.1 Grecale 92 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +14.8° Assenti 3.7 ENE max 4.2 Grecale 87 % 1021 hPa 10 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.7 ESE max 2.3 Scirocco 78 % 1021 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 1.5 S max 2.3 Ostro 69 % 1020 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 2.5 ESE max 3 Scirocco 77 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 4.2 ENE max 4.4 Grecale 84 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 6.4 ENE max 6.7 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:26

