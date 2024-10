Meteo Mantova, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 16°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 55 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature stabili attorno ai 14°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 04:00, con una leggera intensificazione delle precipitazioni. La velocità del vento si attesterà tra i 5 km/h e i 10 km/h, proveniente principalmente da est.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h alle 07:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 39 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con fasi di pioggia moderata e forte. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-16°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 29 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi, con valori che supereranno i 5 mm nel corso della giornata. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno nuovamente attorno ai 15°C, mentre il vento si calmerà, portandosi a 4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà comunque presente, con valori attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero avvicinarsi ai 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 26 % 5.5 NE max 8.6 Grecale 90 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 22 % 8.1 E max 14.7 Levante 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.23 mm 17.8 E max 36.1 Levante 91 % 1012 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 48 % 31.3 ENE max 52.6 Grecale 84 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 2.29 mm 33.3 ENE max 55.2 Grecale 90 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.32 mm 24.8 ENE max 42.3 Grecale 93 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +16.3° perc. +16.6° 1 mm 12.1 E max 18.8 Levante 98 % 1005 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 67 % 11.3 SO max 17.5 Libeccio 98 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.