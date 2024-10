Meteo Mantova, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mantova di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che inizierà già dalla notte, continuerà a manifestarsi con intensità variabile durante tutto il giorno, con picchi di forte pioggia nelle ore centrali. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera fluttuazione, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 97%. I venti, prevalentemente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità crescente, raggiungendo raffiche significative nel pomeriggio.

Durante la notte, Mantova sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 97%. I venti soffieranno debolmente, ma con un incremento previsto nelle ore successive.

Nella mattina, la situazione non cambierà di molto. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti, inizialmente leggeri, inizieranno a intensificarsi, portando a un aumento della sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La pioggia diventerà forte, con accumuli significativi che potranno raggiungere i 12,6mm. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre i venti, provenienti da Nord-Ovest, si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 30km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di maltempo continueranno a persistere. La pioggia, sebbene possa attenuarsi leggermente, sarà comunque presente, con accumuli che potranno arrivare a 5,94mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre i venti continueranno a soffiare con una certa intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che si alterneranno tra moderate e forti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata bagnata e ventosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.9 mm 3.1 SE max 4.9 Scirocco 97 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.1 mm 5.4 NO max 7.4 Maestrale 96 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.33 mm 5.7 NO max 7.7 Maestrale 94 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.23 mm 7.3 NNO max 11.8 Maestrale 90 % 1016 hPa 12 forte pioggia +15.2° perc. +15.3° 7.32 mm 14.8 NO max 26.2 Maestrale 97 % 1015 hPa 15 forte pioggia +15.2° perc. +15.4° 7.73 mm 12.5 N max 20.2 Tramontana 98 % 1016 hPa 18 forte pioggia +16.4° perc. +16.6° 5.94 mm 17.9 NE max 37.1 Grecale 97 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.62 mm 19.9 ENE max 42.7 Grecale 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:20

