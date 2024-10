Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% nella mattina. Le temperature raggiungeranno un picco di 23°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,4 km/h e i 6,6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 19,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 93% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 19,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 22,6°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 57%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata asciutta, sebbene il cielo rimarrà grigio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,1°C e 21,8°C, con una leggera diminuzione verso sera. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendo il cielo coperto fino a sera. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente bassa, con intensità che non supereranno i 6,6 km/h. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà con sé temperature attorno ai 21,5°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. La situazione meteo rimarrà stabile, senza cambiamenti significativi fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marano di Napoli non mostrano segnali di cambiamento. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 0.3 NNO max 3 Maestrale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 0.2 ONO max 2.1 Maestrale 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.2 SE max 4.2 Scirocco 61 % 1020 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 4.9 OSO max 4.5 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 5.6 O max 4.2 Ponente 58 % 1018 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 4 NO max 5.8 Maestrale 60 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.1 NNO max 3.3 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:16

