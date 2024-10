Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marano di Napoli di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18°C e +20°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 21,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 62%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 21,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20,2°C intorno alle 12:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest con intensità variabile, ma generalmente moderata. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +19,8°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che non supereranno i 16 km/h. L’umidità rimarrà costante, intorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui +18°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 25%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con possibilità di schiarite e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 86 % 21.9 ONO max 32.5 Maestrale 67 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 15 O max 23.2 Ponente 71 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 10.1 OSO max 17.5 Libeccio 68 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 17.2 OSO max 20.3 Libeccio 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 16.6 OSO max 20.1 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 4 % 13.8 OSO max 16.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 7.4 SO max 10.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.2 SO max 5.2 Libeccio 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

