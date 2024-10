Meteo Marcianise, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Marcianise indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando a un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 24°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le condizioni meteo a Marcianise presenteranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 27% al 62%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La mattina si aprirà con un cielo completamente coperto, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 61% e il 82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che raggiungerà i 9 km/h. Nonostante la copertura nuvolosa, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto. La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marcianise suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su livelli miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo utile prepararsi a un clima prevalentemente grigio e fresco. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce temperature più fresche troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 82 % 1023 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 1.5 NE max 1.5 Grecale 82 % 1022 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.4 NNE max 3.6 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 1.4 ENE max 2.6 Grecale 65 % 1023 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 1 % 5.3 OSO max 3.9 Libeccio 56 % 1022 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 2 % 9 OSO max 6.5 Libeccio 60 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 7 % 4.3 O max 5.4 Ponente 71 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.2 NO max 2.9 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:02

