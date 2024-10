Meteo Marcianise, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +22,4°C e una copertura nuvolosa del 95%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia è del 20%. Durante la mattina, si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a +21,5°C. Sabato, forti piogge porteranno la temperatura a +19,2°C e accumuli di 1,6 mm di pioggia. Domenica, le condizioni miglioreranno, con nubi sparse e una temperatura massima di +23,5°C, rendendo la giornata più favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +22,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 95%, con una velocità del vento di 1,4 km/h proveniente da Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà del 20%. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere. La temperatura scenderà leggermente a +21,5°C alle 07:00, con una velocità del vento che aumenterà fino a 3,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,38 mm di pioggia entro le 08:00. L’umidità salirà al 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge moderate che porteranno a una temperatura massima di +21,2°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 7,7 km/h e 8,6 km/h, mentre le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,37 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, e la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con occasionali piogge leggere. La temperatura scenderà a +20,0°C alle 21:00, con una velocità del vento di 3 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di 0,21 mm. L’umidità si attesterà attorno all’86% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con forti piogge e una temperatura di circa +19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, con una velocità del vento di 8,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 1,6 mm. L’umidità si attesterà al 89% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, con forti piogge che continueranno a interessare la zona. La temperatura scenderà a +18,2°C alle 01:00, con una velocità del vento che raggiungerà i 11,6 km/h. Le precipitazioni potranno accumularsi fino a 4,4 mm. L’umidità salirà al 93% e la pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con una temperatura massima di +20,3°C alle 13:00. La velocità del vento varierà tra 3,9 km/h e 7,3 km/h, mentre le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,58 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a essere instabile con piogge moderate. La temperatura scenderà a +18,3°C alle 21:00, con una velocità del vento di 2,4 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di 1,5 mm. L’umidità si attesterà attorno all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con piogge moderate e una temperatura di circa +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, con una velocità del vento di 7,3 km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 2,12 mm. L’umidità si attesterà al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e una temperatura di +19,1°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà al 73% e la pressione atmosferica salirà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una temperatura massima di +23,5°C alle 14:00. La velocità del vento varierà tra 1,2 km/h e 3 km/h, senza precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 49% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto con una temperatura di +19,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 72% e la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Marcianise si presenterà prevalentemente piovoso, con un miglioramento delle condizioni meteo previsto per Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le precipitazioni previste, specialmente nella giornata di Venerdì e Sabato. Domenica, invece, offrirà un clima più mite e asciutto, ideale per godere di una passeggiata all’aria aperta.

