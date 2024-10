Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose nelle prime ore, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale fino al pomeriggio, per poi aprirsi a schiarite serali.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registrerà pioggia leggera con una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di 7,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di 0,27 mm. La situazione rimarrà simile fino alle prime luci dell’alba, con pioggia leggera che persisterà fino alle 05:00.

Durante la mattina, la pioggia si intensificherà, passando a pioggia moderata. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso la fine della mattinata. Il vento sarà più debole, ma le raffiche potranno comunque raggiungere i 22 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 96%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Sebbene si registreranno ancora piogge leggere, il cielo comincerà a schiarirsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14,9°C alle 15:00. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare a 7,1 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di circa 0,35 mm.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, ma con intensità ridotta. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a condizioni più gradevoli. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle condizioni favorevoli a partire da Venerdì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.27 mm 7.6 ENE max 18.6 Grecale 92 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 1.78 mm 7.9 E max 25.2 Levante 97 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15° perc. +15° 2.15 mm 5.9 ESE max 24.2 Scirocco 96 % 998 hPa 9 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.55 mm 3.2 NE max 10.3 Grecale 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.27 mm 1 ONO max 3.8 Maestrale 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 69 % 5.7 N max 12 Tramontana 89 % 1000 hPa 18 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° prob. 42 % 8.3 N max 14.3 Tramontana 87 % 1002 hPa 21 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 9.4 N max 15.2 Tramontana 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

