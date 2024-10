Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 25 Ottobre, Mariano Comense si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. L’umidità sarà elevata, oscillando intorno al 94%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 0,4 km/h e 3,1 km/h. Le precipitazioni saranno costanti durante la giornata, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,66 mm nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 94%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che varieranno tra 14,5°C e 15°C. Anche in questa fase, l’umidità continuerà a mantenersi alta, mentre il vento si presenterà con intensità simile a quella della notte.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, creando un clima piuttosto umido e fresco. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che raggiungeranno i 0,63 mm.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14,7°C, con un’umidità che resterà alta. Il vento, pur rimanendo debole, potrebbe presentare leggere variazioni nella direzione.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mariano Comense indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le intemperie. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un meteo instabile e umido.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.12 mm 0.6 E max 4.5 Levante 94 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 29 % 2.1 ENE max 5.4 Grecale 94 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 34 % 2 E max 5.4 Levante 93 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 32 % 2.4 E max 6.7 Levante 91 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 39 % 1 NE max 4.8 Grecale 88 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.12 mm 2.4 SSO max 4.6 Libeccio 88 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.55 mm 2.6 NNE max 5.5 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.43 mm 2.1 NO max 2.4 Maestrale 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:16

