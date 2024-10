Meteo Marigliano, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. Con il passare delle ore, le temperature subiranno un lieve aumento, raggiungendo i 22°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che varieranno da 16,6°C alle 08:00 fino a 21,1°C alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria fresca e piacevole. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22°C intorno alle 12:00 e si manterranno su valori simili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, permettendo al sole di dominare il cielo. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 46%. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà moderato, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,3°C entro le 23:00. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 22°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° prob. 40 % 2.9 SE max 3.4 Scirocco 79 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° prob. 19 % 3.1 SE max 3.6 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° prob. 20 % 3.3 ESE max 4.3 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° prob. 23 % 4.6 SO max 7.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21.6° prob. 6 % 10.4 OSO max 12.3 Libeccio 50 % 1014 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +20.9° Assenti 11.9 OSO max 12.1 Libeccio 49 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 5.8 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.8° perc. +18.4° Assenti 2 O max 3.3 Ponente 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

