Meteo Marigliano, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1023 hPa, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 64%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, garantendo così una sensazione di benessere. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 32% verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno sui 24°C, con punte massime che potrebbero toccare i 25°C. Il vento rimarrà leggero, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 31%, rendendo l’aria fresca e asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera continuerà a spirare da Nord Est, mantenendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con un predominio di cieli sereni e temperature miti. Domani e dopodomani si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 6.6 NE max 9.9 Grecale 64 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 5.8 NE max 8.2 Grecale 63 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 6.1 NE max 8.8 Grecale 55 % 1024 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 5 NE max 8.9 Grecale 35 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.2° Assenti 4.9 NE max 11.1 Grecale 31 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 3.6 NE max 9.9 Grecale 39 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 5.2 NE max 8.6 Grecale 48 % 1023 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 7.5 NE max 11 Grecale 52 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.