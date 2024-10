Meteo Marigliano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Marigliano per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno temperature che si attesteranno intorno ai 24,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti nel pomeriggio e a una diminuzione delle temperature. La serata si preannuncia con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 21,5°C.

Nella notte, Marigliano avrà cieli prevalentemente sereni con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 19,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 24,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-ovest. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 46%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 22,5°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,7 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Giovedì. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma la copertura nuvolosa potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.9 OSO max 3.4 Libeccio 71 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 1.6 SSO max 2.7 Libeccio 75 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 2.1 S max 4.4 Ostro 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 6.2 SO max 9.2 Libeccio 54 % 1012 hPa 12 poche nuvole +25° perc. +24.7° Assenti 12.7 SO max 16.3 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 11.1 SO max 13.6 Libeccio 55 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 6.6 SSO max 11.5 Libeccio 63 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 1 % 6.7 SSE max 12.2 Scirocco 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:37

