Meteo Marigliano, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi passare a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che raggiungerà i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità potrebbe aumentare, portando a una sensazione di caldo più intensa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo una visibilità migliore. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un graduale miglioramento del cielo, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle temperature piacevoli e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 1.2 O max 2.1 Ponente 79 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 1.6 N max 1.8 Tramontana 82 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.7 ENE max 3.2 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 2.8 O max 2.1 Ponente 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 6.9 OSO max 5.5 Libeccio 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 7.8 O max 5.2 Ponente 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 12 % 4.6 O max 5.4 Ponente 68 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.9° perc. +20.9° prob. 12 % 1.8 ONO max 2.8 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.