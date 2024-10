Meteo Martina Franca, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Martina Franca si troverà ad affrontare un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, il tempo si stabilizzerà, portando a un cielo sereno e temperature che si alzeranno progressivamente. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con poche nuvole, mantenendo temperature fresche.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 19,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 14,8°C a 20°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 13,2 km/h e 18 km/h, sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità calerà, raggiungendo il 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno fino al 60% del cielo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra 17,4°C e 19,7°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 13,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.58 mm 19.2 NNO max 30.6 Maestrale 82 % 1011 hPa 4 poche nuvole +14.1° perc. +13.7° prob. 52 % 14.7 NNO max 27.4 Maestrale 82 % 1011 hPa 7 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° prob. 21 % 18.5 NO max 23.5 Maestrale 68 % 1013 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° prob. 19 % 14.4 NO max 15.6 Maestrale 52 % 1013 hPa 13 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° Assenti 13.4 N max 17.6 Tramontana 51 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 15.5 NNE max 18.1 Grecale 72 % 1014 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.5° Assenti 7.3 NNE max 10.2 Grecale 82 % 1015 hPa 22 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° prob. 3 % 2.8 N max 3.4 Tramontana 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:19

