Meteo Martina Franca, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 24,8°C durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da sud, si presenteranno con intensità variabile, passando da una brezza vivace a raffiche più forti, specialmente nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 15%, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 16%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. I venti continueranno a soffiare da sud con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno fino a 21,3°C entro le 16:00. Le precipitazioni diventeranno più probabili, con pioggia leggera prevista a partire dalle 18:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 36,5 km/h, creando condizioni di vento forte.

La sera porterà con sé un aumento delle precipitazioni, con pioggia moderata prevista tra le 21:00 e le 22:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità salirà fino al 89%. Le raffiche di vento potrebbero superare i 50 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +18.1° prob. 24 % 14.1 S max 26.3 Ostro 85 % 1009 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 12 % 11.1 S max 21.6 Ostro 85 % 1008 hPa 7 poche nuvole +21° perc. +20.9° prob. 6 % 17.7 S max 24.5 Ostro 67 % 1008 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24° prob. 1 % 25.4 S max 32.7 Ostro 48 % 1008 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.4° Assenti 30.5 S max 35.2 Ostro 51 % 1007 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.8° prob. 3 % 34.2 SSE max 48.1 Scirocco 87 % 1006 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.8° prob. 47 % 38.7 S max 53.1 Ostro 89 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +21° perc. +21.4° 1.53 mm 31.8 S max 47.5 Ostro 83 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.