Meteo Mascalucia, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Mascalucia indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. I dati meteorologici mostrano una copertura nuvolosa significativa, che influenzerà le condizioni di luce e la percezione termica. La temperatura percepita si manterrà leggermente inferiore rispetto a quella reale, a causa dell’umidità presente nell’aria.

Durante la notte, Mascalucia si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 2,8 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con intensità che varierà tra i 8 e i 9 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30%, permettendo qualche sprazzo di sole.

La sera porterà con sé un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderà a circa 2,3 km/h. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, rendendo la visibilità meno chiara.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia indicano un Lunedì 28 Ottobre con un clima variabile, caratterizzato da nuvolosità persistente e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 3.5 O max 3.7 Ponente 80 % 1024 hPa 5 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 2 O max 3.1 Ponente 79 % 1024 hPa 8 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 3 SSO max 3.9 Libeccio 68 % 1025 hPa 11 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 6.7 SE max 6.1 Scirocco 56 % 1024 hPa 14 poche nuvole +20.1° perc. +19.7° Assenti 9.3 SE max 8.4 Scirocco 58 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 5 ESE max 9.5 Scirocco 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 1.9 S max 4.7 Ostro 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.4 O max 4.1 Ponente 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:02

