Meteo Massa, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C e 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%.

Nella mattina, il clima non subirà significative variazioni, con temperature che si manterranno tra i 16,4°C e i 17,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori intorno al 4% fino al 12%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 16,8°C. La pioggia sarà di intensità debole, con una previsione di 0,1mm di precipitazioni. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino all’87%.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con temperature che si manterranno sui 16,6°C e 17,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto e le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che le piogge possano ripresentarsi nei giorni successivi, pertanto è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, con la speranza di un miglioramento nelle condizioni climatiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 4 % 1.3 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.7 OSO max 6.3 Libeccio 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 12 % 2.2 SO max 5.9 Libeccio 82 % 1019 hPa 10 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 8 % 3.6 SSO max 5.9 Libeccio 80 % 1020 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 13 % 2.3 S max 4.7 Ostro 84 % 1019 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 12 % 1.9 SE max 3.6 Scirocco 87 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 6 % 2.5 ESE max 4 Scirocco 88 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 2 % 3.8 E max 4.8 Levante 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.