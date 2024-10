Meteo Matera, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 20 km/h nel pomeriggio. L’umidità, invece, si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 28% e il 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle prime ore. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, attestandosi attorno ai 16,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 3-4 km/h, con direzione prevalentemente sud-ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a circa 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23-26°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 21 km/h, rendendo l’aria più frizzante. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che potrà arrivare fino al 76%. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, mantenendo un clima autunnale tipico della stagione. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 3.7 SO max 4.9 Libeccio 66 % 1010 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 3.6 OSO max 3.9 Libeccio 63 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 4.6 SSO max 6.5 Libeccio 61 % 1008 hPa 9 nubi sparse +22.1° perc. +21.4° Assenti 10.7 S max 14.4 Ostro 41 % 1009 hPa 12 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.9 S max 15.1 Ostro 28 % 1007 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +22.6° Assenti 14.6 SSE max 21.1 Scirocco 43 % 1007 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 10.5 SSE max 20.4 Scirocco 61 % 1007 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.7 S max 10 Ostro 76 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:16

