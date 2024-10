Meteo Matera, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Matera indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 22°C nel primo pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 91%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 09:00. La brezza leggera, con velocità attorno ai 9 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 66%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno fino a raggiungere una copertura del 82% verso le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20-22°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 14 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 23°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni favorevoli per godere della bellezza della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 5.9 N max 6 Tramontana 84 % 1027 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 6.9 N max 7.2 Tramontana 81 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 7.6 NNO max 9.7 Maestrale 80 % 1028 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° prob. 3 % 9 NNO max 10.1 Maestrale 66 % 1028 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21.8° prob. 4 % 9.4 NNE max 9.8 Grecale 59 % 1027 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° prob. 7 % 10.9 NNE max 14.1 Grecale 65 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 4 % 6.9 NNE max 13.1 Grecale 76 % 1027 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 7 N max 9.6 Tramontana 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:57

