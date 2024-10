Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,1°C e 23,2°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle ore 01:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con un’umidità del 71%. La velocità del vento sarà di circa 15,4 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 2%, e i venti si presenteranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 5,7 km/h e 10,8 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 53%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 75% intorno alle ore 15:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 22,6°C. I venti si manterranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 13,1 km/h.

La sera porterà con sé una continuazione della nuvolosità, con una copertura che si stabilizzerà attorno al 72%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20,5°C alle ore 21:00, con venti leggeri che continueranno a spirare da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre con condizioni climatiche variabili, ma complessivamente gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di temperature simili, con possibilità di ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre i venti leggeri contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 14.4 N max 18 Tramontana 71 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 11 N max 13.3 Tramontana 73 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.1 N max 13.3 Tramontana 66 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 7.3 NO max 7.7 Maestrale 53 % 1017 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 12.2 ONO max 12.2 Maestrale 56 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 11.7 NO max 14.7 Maestrale 63 % 1016 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 6.5 NNE max 11.3 Grecale 68 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 6.6 ENE max 7.5 Grecale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:32

