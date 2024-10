Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Durante la notte, si registreranno forti piogge e un’alta copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La situazione migliorerà progressivamente nel corso della giornata, ma non mancheranno momenti di nuvolosità e possibili piogge leggere.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Mazara del Vallo sarà interessata da pioggia moderata, con una temperatura di 21°C e un’umidità elevata che raggiungerà l’82%. Il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di 24,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,7 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di circa 2,21 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Alle 06:00, si continuerà a registrare pioggia leggera e temperature attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. Il vento si presenterà da Nord-Nord Ovest, con una velocità di 24,2 km/h. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,7°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente nelle ore più calde della giornata.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con temperature che si attesteranno sui 19°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 78%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Domenica e lunedì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero superare i 21°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 2.42 mm 12.5 SSO max 27.4 Libeccio 84 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 2.9 mm 28.3 N max 37 Tramontana 86 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.13 mm 23.2 NNO max 26.3 Maestrale 84 % 1012 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 31 % 22.6 NO max 24 Maestrale 75 % 1013 hPa 13 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 1 % 26 NO max 25.9 Maestrale 72 % 1012 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 19 % 22 NO max 24 Maestrale 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 14 % 20.8 NO max 24.2 Maestrale 78 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 13 % 17.9 NO max 20.6 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:23

