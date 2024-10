Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 21,5°C. La presenza di un vento sostenuto, proveniente principalmente da Sud Est, contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante, con raffiche che raggiungeranno i 40,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Il vento si farà sentire con intensità, raggiungendo velocità di circa 21,7 km/h e raffiche fino a 32,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21,5°C intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà sostenuto, con velocità che varieranno tra i 24,5 km/h e i 30 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C e 21,4°C, senza significative variazioni. Il vento continuerà a soffiare con forza, mantenendo una brezza tesa che potrebbe rendere l’aria più fresca. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con un’intensità di pioggia assente.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 19,6°C. Il cielo rimarrà coperto e il vento si farà sentire con raffiche fresche, che potrebbero raggiungere i 40 km/h. L’umidità si manterrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature stabili e un vento costante. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto delle condizioni ventose e della copertura nuvolosa, mentre le temperature miti offriranno comunque un comfort accettabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 21.7 SE max 30.9 Scirocco 81 % 1022 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 22.9 SE max 32.9 Scirocco 80 % 1021 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 25.3 ESE max 35.6 Scirocco 75 % 1022 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 29.4 SE max 34.1 Scirocco 69 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 2 % 29.4 SE max 34.2 Scirocco 70 % 1020 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 27.1 SE max 36.5 Scirocco 77 % 1020 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 27.2 SE max 39 Scirocco 80 % 1021 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 28.2 SE max 40.6 Scirocco 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:14

