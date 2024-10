Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mazara del Vallo di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con poche nuvole e un aumento della temperatura fino a 21°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura massima di circa 21,7°C. La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,9°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 19,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un lieve aumento della temperatura fino a 21°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19,4 km/h, e l’umidità scenderà al 85%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente, con un cielo completamente coperto. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21,7°C, mentre la velocità del vento si manterrà sui 21,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. Le precipitazioni non sono previste, ma la copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,9°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 21,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento nel weekend. Tuttavia, Venerdì 25 Ottobre si presenterà come una giornata nuvolosa, con temperature miti e venti moderati. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, pianificando le loro uscite nella mattina, quando il clima sarà più favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° Assenti 15.8 SE max 22.6 Scirocco 88 % 1024 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° Assenti 17.7 SE max 24.3 Scirocco 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +20.4° perc. +20.7° Assenti 19.4 SE max 27 Scirocco 85 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 22.9 SE max 26 Scirocco 78 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 5 % 21.6 SE max 24.8 Scirocco 75 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 19 SE max 26.2 Scirocco 80 % 1021 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 17.3 SE max 23.8 Scirocco 83 % 1022 hPa 22 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 20.3 SE max 29.3 Scirocco 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:15

