Meteo Melfi, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che varieranno tra +15,5°C e +14,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 3 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 71%.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 26,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà al 97%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente fino al 35%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 25,7°C e un cielo ancora coperto. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità, invece, subirà un incremento, arrivando fino al 47%.

La sera porterà con sé temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 17,8°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si ridurrà a circa 3,4 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, il che potrebbe favorire attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 2.3 SSO max 2.4 Libeccio 71 % 1021 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 1.9 SSE max 2 Scirocco 73 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.5 S max 2.8 Ostro 68 % 1021 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.3° Assenti 5.8 ENE max 5.5 Grecale 44 % 1021 hPa 12 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 7 NE max 8 Grecale 35 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° Assenti 12 NE max 12 Grecale 47 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 5.5 NNO max 6.5 Maestrale 73 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 2.4 S max 5.6 Ostro 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:10

