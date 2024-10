Meteo Melfi, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Melfi si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti della città per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,2°C nel corso della mattina. La presenza di un vento leggero contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’85%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,1 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità diminuirà gradualmente, portandosi al 47% entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare leggero, con intensità che varierà tra i 10,4 km/h e i 15,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 18,2°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. L’umidità aumenterà nuovamente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 12,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli abitanti di Melfi potranno quindi godere di un fine mese di Ottobre caratterizzato da un meteo stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 4.5 OSO max 4.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.2 OSO max 4.1 Libeccio 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 4 ONO max 8.4 Maestrale 69 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 11.8 NNO max 14.3 Maestrale 52 % 1023 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.3° Assenti 15.5 N max 16.4 Tramontana 48 % 1022 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 8.5 NNO max 12.3 Maestrale 71 % 1023 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 3.9 ONO max 5.6 Maestrale 87 % 1023 hPa 22 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:52

