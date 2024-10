Meteo Melfi, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura massima raggiungerà i 24,2°C nel corso della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,5°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 14,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 10%. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’84%, e il vento soffierà da sud-ovest con intensità leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 22,5°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 15 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24,2°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, mantenendosi sotto il 10%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,5°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,48 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi indicano una giornata prevalentemente nuvolosa con temperature miti, seguita da un inizio di piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere il weekend per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 2 % 6.7 SSO max 6.8 Libeccio 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 6 % 7.4 SSO max 7 Libeccio 63 % 1017 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° prob. 2 % 7.2 SO max 7.7 Libeccio 60 % 1018 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22° prob. 12 % 12 SSO max 20.3 Libeccio 47 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +23.8° prob. 8 % 11.3 O max 14.5 Ponente 42 % 1016 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +22.8° prob. 6 % 6.8 OSO max 9.4 Libeccio 47 % 1015 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 2 % 4 SSO max 4.8 Libeccio 70 % 1016 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 17 % 6.2 SO max 5.8 Libeccio 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.