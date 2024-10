Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse si faranno più presenti, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 18,7°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà coperto, mantenendo una temperatura attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 3-5%, e il vento continuerà a mantenersi leggero. Questo clima favorevole incoraggerà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 64%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h, ma senza portare a fenomeni di maltempo.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 19°C. La umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 71%, e il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melito di Napoli evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, mentre le temperature fresche della sera richiederanno un abbigliamento leggero ma adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.6 NNO max 5.9 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.2 NNE max 4.9 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 2 E max 3.5 Levante 56 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 10 OSO max 8.6 Libeccio 49 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 12 OSO max 9.8 Libeccio 52 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.8 ONO max 7.7 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 5 NO max 5.9 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

