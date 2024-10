Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C. Infine, la sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C.

Durante la notte, Melito di Napoli sperimenterà un cielo coperto con una temperatura di 20°C e una percezione termica di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 19,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 31,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un aumento della temperatura fino a 21°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 16,3 km/h, con una direzione Sud Ovest. L’umidità scenderà al 58%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, raggiungendo i 13,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62% e la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1014 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a 19°C, con un cielo che presenterà ancora nubi sparse. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +19.7° prob. 87 % 19.2 O max 31.6 Ponente 66 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 12.2 O max 21.7 Ponente 71 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 8.4 SO max 16.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 16.3 SO max 19.5 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 15.5 SO max 19.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20° prob. 4 % 13.2 SO max 16.6 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 6.9 SSO max 10.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 1.7 SO max 4.7 Libeccio 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

