Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni variabili, che si stabilizzeranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco che raggiungerà i 22,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nella serata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 22,9°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,3 km/h e i 9,4 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 46-59%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e temperature gradevoli, ma che si concluderà con un cielo coperto e un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 2.1 SE max 3.3 Scirocco 79 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.1 ESE max 3 Scirocco 83 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.3 SSE max 2.3 Scirocco 84 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 5.9 SO max 7.2 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° Assenti 9.4 SSO max 11 Libeccio 46 % 1018 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21° Assenti 5.7 SSO max 5.9 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 1.3 NNE max 5 Grecale 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 4.2 NNE max 4.7 Grecale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

