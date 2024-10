Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino per Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +17,5°C e i +22,3°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’86%. La velocità del vento sarà molto debole, con direzione prevalentemente da sud-est.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i +19,8°C intorno alle 08:00. Il cielo rimarrà coperto, ma si inizieranno a notare delle schiarite. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 65% entro le 09:00. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +22,3°C intorno alle 12:00, mantenendosi sopra i +21°C fino alle 14:00. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. L’umidità continuerà a diminuire, stabilizzandosi attorno al 55%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno lentamente, arrivando a circa +18°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre all’insegna della stabilità, con temperature miti e un graduale miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, pertanto sarà opportuno monitorare attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 1.2 ESE max 2 Scirocco 84 % 1022 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +18.1° Assenti 2 SE max 3 Scirocco 85 % 1022 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 2.7 E max 3.2 Levante 83 % 1022 hPa 9 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 4.6 SO max 4.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 6.6 SSO max 4.3 Libeccio 56 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 6 SSO max 5.7 Libeccio 58 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 0.8 E max 2.2 Levante 70 % 1024 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.8 NNO max 2.8 Maestrale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.