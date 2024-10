Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Mercato San Severino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno, con valori che varieranno da un minimo di 15°C a un massimo di 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 56% e il 82%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 6%. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 19°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-sud ovest, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale del 66%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, offrendo un clima mite e gradevole. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e il vento sarà leggero, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per godere di attività all’aperto, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 32 % 3.1 ESE max 4.3 Scirocco 82 % 1013 hPa 3 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° prob. 8 % 2.2 ESE max 2.7 Scirocco 81 % 1013 hPa 6 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° prob. 11 % 3.1 ESE max 3.6 Scirocco 79 % 1014 hPa 9 cielo sereno +19° perc. +18.6° prob. 15 % 5.1 SSO max 5.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 7 % 8 SSO max 8.6 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 8.7 S max 9.1 Ostro 56 % 1014 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 2.8 SSE max 6.3 Scirocco 70 % 1015 hPa 21 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.5 SE max 4.7 Scirocco 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:30

