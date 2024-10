Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Mercato San Severino si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali della giornata, con un graduale aumento delle nuvole nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +24°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a +17°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +22,8°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione sud-sud ovest, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 46% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno tra le 13:00 e le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +21,9°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%. Il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 8,6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +18,2°C a mezzanotte, con un’umidità che si attesterà attorno al 72%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, mentre il vento sarà quasi assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e soleggiato, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole e adatta per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 2.4 N max 2.8 Tramontana 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.9 NE max 2.7 Grecale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 3.7 NE max 3.8 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 3 SO max 2.4 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 8.2 SO max 8.6 Libeccio 45 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 6.1 S max 6.2 Ostro 57 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 1 SSE max 3.7 Scirocco 68 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 0.8 SE max 2.1 Scirocco 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:17

