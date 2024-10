Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Mercato San Severino si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La situazione del vento rimarrà moderata, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un 32% a un 83% entro le ore di pranzo. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 23°C alle ore 14:00. L’umidità aumenterà, arrivando a valori intorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 24%, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata piacevole, nonostante il cielo coperto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, pertanto sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 5.5 NNE max 5.3 Grecale 68 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 68 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 4.6 NE max 6.3 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 0.9 NNO max 5.5 Maestrale 52 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° Assenti 3.5 SO max 6 Libeccio 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 3.6 SSE max 5 Scirocco 62 % 1023 hPa 19 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 2.1 NE max 2.6 Grecale 67 % 1024 hPa 22 poche nuvole +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.5 NE max 4.6 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:58

