Meteo Mesagne, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Mesagne di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22°C nelle ore centrali, mentre la sera si registreranno valori più freschi, intorno ai 17°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore del mattino e del pomeriggio, per poi diminuire leggermente in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 16,7°C e i 17,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9-11 km/h, proveniente principalmente da Sud. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 74% e l’82%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 21 km/h, contribuirà a rendere l’aria più gradevole nonostante l’alta umidità, che si attesterà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che inizieranno a scendere gradualmente. Le massime si attesteranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 10-14 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 60-70%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno fino a 17°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà su valori più leggeri, intorno ai 6-8 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli miti e una nuvolosità variabile. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’aria piuttosto umida. Sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 9.7 S max 11.7 Ostro 75 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 10.8 SSE max 13.7 Scirocco 76 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 12.6 SSE max 21.1 Scirocco 69 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 16.5 S max 19.2 Ostro 54 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 14.3 S max 16 Ostro 54 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 10.3 S max 14.7 Ostro 67 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 8.6 SSO max 10.5 Libeccio 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 6.7 SSO max 7.6 Libeccio 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:48

